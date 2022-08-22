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Михаил Воробьёв, обвиняющийся в уклонении от армии, заявил о готовности пройти службу

Михаил Воробьёв, обвиняющийся в уклонении от армии, заявил о готовности пройти службу
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Нападающий СКА Михаил Воробьёв, ранее выступавший за «Салават Юлаев» на судебном заседании по делу об уклонении от армии в Уфе, заявил о готовности пройти службу.

Ленинский районный суд Уфы 22 августа продолжил рассмотрение дела.

«В 2020 году обратился к нему ещё раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», — цитирует Воробьёва «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что на заседание также привезли свидетеля Самигуллина, но он отказался отвечать на вопросы без своего адвоката, удалившись из зала. Суд отложил рассмотрение дела на 6 сентября, где будет допрошен свидетель.

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