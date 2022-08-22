Михаил Воробьёв, обвиняющийся в уклонении от армии, заявил о готовности пройти службу

Нападающий СКА Михаил Воробьёв, ранее выступавший за «Салават Юлаев» на судебном заседании по делу об уклонении от армии в Уфе, заявил о готовности пройти службу.



Ленинский районный суд Уфы 22 августа продолжил рассмотрение дела.



«В 2020 году обратился к нему ещё раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», — цитирует Воробьёва «РИА Новости Спорт».



Отмечается, что на заседание также привезли свидетеля Самигуллина, но он отказался отвечать на вопросы без своего адвоката, удалившись из зала. Суд отложил рассмотрение дела на 6 сентября, где будет допрошен свидетель.