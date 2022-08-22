Ларионов оценил игру «Торпедо» в результативном товарищеском матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в товарищеском матче с московским «Динамо» (7:6, бул.).
«Игра была интересной, в ней было много голов. Жалко, что не было зрителей. То, что мы хотели видеть, увидели. Были и хорошие моменты, и не очень. Но в целом было приятно смотреть на то, как ребята играют в быстрый хоккей и в быстрый пас.
Когда мы двигаем шайбу, у соперников мало шансов с нами соревноваться. Получилось хорошее начало поездки и хорошее зрелище: основное время, овертайм, буллиты. Это то, чем хорош хоккей.
Да, сегодня упустили выгодный гандикап. Но мы не играем на удержание счёта, мы играем в атаку. Ребята должны проходить через такие моменты, должны учиться. В любом случае мы довели матч до победы, пусть и в серии буллитов.
Приятно, что коллектив играет друг за друга и не опускает руки, когда становится тяжело. Радует, что и в буллитах тоже начали прибавлять, это будет очень важно в сезоне», – цитирует Ларионова пресс-служба клуба.
- 22 августа 2022
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