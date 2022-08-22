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«Торпедо» сообщило о подписании полноценных контрактов с пятью хоккеистами

«Торпедо» сообщило о подписании полноценных контрактов с пятью хоккеистами
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Пресс-служба нижегородского «Торпедо» подписала полноценные контракты с пятью хоккеистами.

«По результатам предсезонных сборов хоккейный клуб «Торпедо» принял решение заключить полноценные контракты с пятью игроками. Успешно проявили себя и заслужили место в составе защитники Николай Буренов, Антон Сизов и Даниил Бокун, а также нападающие Ю Сато и Алексей Кручинин.

Желаем всем игрокам удачи в предстоящем сезоне!» — говорится в заявлении.

В следующей товарищеской встрече подопечные Игоря Ларионова сыграют с ярославским «Локомотивом». Матч состоится в среду, 24 августа, в Ярославле. Начало — в 13:00 по московскому времени.

В первом матче нового регулярного сезона КХЛ «Торпедо» встретится дома с «Металлургом» (3 сентября).

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