«Торпедо» сообщило о подписании полноценных контрактов с пятью хоккеистами
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Пресс-служба нижегородского «Торпедо» подписала полноценные контракты с пятью хоккеистами.
«По результатам предсезонных сборов хоккейный клуб «Торпедо» принял решение заключить полноценные контракты с пятью игроками. Успешно проявили себя и заслужили место в составе защитники Николай Буренов, Антон Сизов и Даниил Бокун, а также нападающие Ю Сато и Алексей Кручинин.
Желаем всем игрокам удачи в предстоящем сезоне!» — говорится в заявлении.
В следующей товарищеской встрече подопечные Игоря Ларионова сыграют с ярославским «Локомотивом». Матч состоится в среду, 24 августа, в Ярославле. Начало — в 13:00 по московскому времени.
В первом матче нового регулярного сезона КХЛ «Торпедо» встретится дома с «Металлургом» (3 сентября).
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