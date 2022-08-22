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На домашней арене «Локомотива» обрушился медиакуб. Один из монтажников пострадал

На домашней арене «Локомотива» обрушился медиакуб. Один из монтажников пострадал
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Ярославский «Локомотив» сообщил о происшествии с медиакубом на домашнем стадионе — «Арене-2000-Локомотив».

«В понедельник, во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК «Арена-2000», произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков.

К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник. Ледовая площадка «Арены-2000» также не пострадала. В настоящее время ведётся проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются», — говорится в сообщении.

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