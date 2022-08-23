«Северсталь» подписала контракт с экс-защитником «Торпедо» Демидовым

Защитник Николай Демидов подписал контракт с череповецкой «Северсталью», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Отмечается, что 26-летний хоккеист заключил соглашение сроком на один год.



Ранее Демидов выступал за нижегородское «Торпедо», став игроком клуба по ходу прошлого сезона в результате обмена из новосибирской «Сибири» на нападающего Антона Шенфельда. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги – 2021/2022 он принял участие в 31 встрече, забросив две шайбы и отдав две результативных передачи при общей полезности «-2».



Ранее Демидов также выступал за московский «Спартак». Всего он сыграл в КХЛ 188 матчей, набрав 50 (17+33) очков при показателе полезности «+10».