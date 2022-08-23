Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» заключил соглашение с защитником Абросимовым, не прошедшим просмотр в «Динамо» М

«Витязь» заключил соглашение с защитником Абросимовым, не прошедшим просмотр в «Динамо» М
Комментарии

Подмосковный «Витязь» подписал контракт с 27-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В мае 2022 года хоккеист заключил пробное соглашение с московским «Динамо», но клуб не предложил ему полноценный контракт. Абросимов прошёл предсезонную подготовку с бело-голубыми, также сыграв на Кубке республики Башкортостан.

Ранее защитник выступал в КХЛ за «Нефтехимик», в сезоне-2020/2021 он провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Также Абросимов выступал в Высшей хоккейной лиге за «Барс», набрав 16 баллов (9+7) в 21 встрече.

Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс» в КХЛ и за «Ирбис» в МХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022