«Витязь» заключил соглашение с защитником Абросимовым, не прошедшим просмотр в «Динамо» М
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Подмосковный «Витязь» подписал контракт с 27-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В мае 2022 года хоккеист заключил пробное соглашение с московским «Динамо», но клуб не предложил ему полноценный контракт. Абросимов прошёл предсезонную подготовку с бело-голубыми, также сыграв на Кубке республики Башкортостан.
Ранее защитник выступал в КХЛ за «Нефтехимик», в сезоне-2020/2021 он провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Также Абросимов выступал в Высшей хоккейной лиге за «Барс», набрав 16 баллов (9+7) в 21 встрече.
Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс» в КХЛ и за «Ирбис» в МХЛ.
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