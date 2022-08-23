Гендиректор «Салавата» сообщил, что клуб вёл переговоры с Грантом, но игрок выбрал СКА

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что уфимский клуб вёл переговоры с канадским защитником Алексом Грантом, который подписал контракт с санкт-петербургским СКА.
«Почему многие игроки, с которыми вели переговоры, выбрали другие клубы, а не «Салават Юлаев»? При этом предлагали игрокам хорошие условия? Интересный вопрос. Я с вашим выводом не соглашусь. Если у вас есть список тех, кого мы упустили, – мне его сложно представить. Вижу в этом списке только Алекса Гранта.
Мы вели с ним предметные переговоры. Были нюансы, которые его интересовали – условия проживания, обучения детей и безопасности. Мы ему все ответы дали, но он выбрал Санкт-Петербург из-за близости к границе. Это его выбор, и это объективная причина», – цитирует Баширова «Спорт Бизнес Online».
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