«Его игра без шайбы на световые годы опережает возраст». Аналитик NHL.com — о Капризове

Аналитик официального сайта Национальной хоккейной лиги Стю Гримсон поделился мнением о российском форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Нападающий занял третье место в рейтинге 20 лучших вингеров НХЛ.



«Этот парень был бы моим нападающим номер один. Что отличает его от некоторых других нападающих, так это то, как он перехватывает шайбу. Если ты отберёшь её у Кирилла, он будет повсюду. Он сделает всё, что может, чтобы совершить возврат.



Его игра без шайбы на световые годы опережает его возраст. Это то, что сослужит ему хорошую службу, и это уже происходит», — приводит слова Гримсона официальный сайт НХЛ.



25-летний россиянин выступает в лиге с 2020 года. На его счету 136 матчей в НХЛ, он набрал 159 (74+85) очков. В плей-офф Капризов провёл 13 встреч, забросив девять шайб и отдав две передачи.