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«Авангард» с крупным счётом обыграл «Сочи» на турнире в Петербурге

«Авангард» с крупным счётом обыграл «Сочи» на турнире в Петербурге
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Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч турнира имени Пучкова, в котором встречались омский «Авангард» и «Сочи». Матч завершился победой омичей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Матч начался с потасовки. Сразу после стартового вбрасывания в игре произошла драка в формате «пять на пять».

На 18-й минуте Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Арсения Грицюка открыл счёт в матче, на 34-й Найт оформил дубль, забив после паса Ткачёва.

На 36-й минуте отличился Павел Дедунов, на 39-й забил уже Владимир Ткачёв после паса Фёдора Беляева. На 54-й минуте сочинцы отыграли одну шайбу – забил Андрей Алтыбармакян, ему ассистировал Кирилл Петьков. На 56-й Фёдор Беляков забил пятый гол «Авангарда» с передачи Корбана Найта.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
23 августа 2022, вторник. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Найт (Ткачёв, Грицюк) – 17:40 (5x5)   2:0 Найт (Ткачёв) – 33:41 (5x5)   3:0 Дедунов – 36:30 (5x5)   4:0 Ткачёв (Беляков) – 38:53 (5x5)   4:1 Алтыбармакян (Петьков) – 53:01 (5x5)   5:1 Беляков (Найт) – 55:02 (5x5)
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