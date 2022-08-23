«Авангард» с крупным счётом обыграл «Сочи» на турнире в Петербурге

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч турнира имени Пучкова, в котором встречались омский «Авангард» и «Сочи». Матч завершился победой омичей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Матч начался с потасовки. Сразу после стартового вбрасывания в игре произошла драка в формате «пять на пять».



На 18-й минуте Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Арсения Грицюка открыл счёт в матче, на 34-й Найт оформил дубль, забив после паса Ткачёва.



На 36-й минуте отличился Павел Дедунов, на 39-й забил уже Владимир Ткачёв после паса Фёдора Беляева. На 54-й минуте сочинцы отыграли одну шайбу – забил Андрей Алтыбармакян, ему ассистировал Кирилл Петьков. На 56-й Фёдор Беляков забил пятый гол «Авангарда» с передачи Корбана Найта.