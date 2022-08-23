Романов объяснил, почему генменеджер «Айлендерс» запрещает игрокам носить бороды

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос о генеральном менеджере клуба Лу Ламорелло, который запрещает носить бороды и играть жёлтыми клюшками.



«Давали ли мне советы? Бороды объясняются тем, что в обществе ты презентуешь команду и всегда должен выглядеть с иголочки. Думаю, совсем уж длинные волосы отпускать тоже не разрешат, но пока знаю только про бороды», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.



В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.