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Ротенберг: надо отдать должное «Северстали» — это очень сильная команда

Ротенберг: надо отдать должное «Северстали» — это очень сильная команда
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Северсталью».

«Всех с победой дома перед нашими болельщиками. Было важно порадовать их сегодня.

Всегда стремимся побеждать. Ребята – молодцы, выполнили установку. Сыграли по системе. Завтра у нас следующая игра, готовимся к ней. Нам есть над чем работать.

Задача – оттачивать нашу систему, те вещи, над которыми работаем уже месяц. Хорошо поработали в горах, до этого был большой объём работы в Новогорске.

Хотим показать то, над чем мы работали. Сегодня местами это удалось, местами надо улучшать. Хотим максимально отточить нашу систему, чтобы мы были готовы к сезону.

У нас был огромный объём работы. Все по-разному переваривают такие нагрузки.

Многие ребята, которые пришли в этом сезоне, никогда в жизни так не тренировались. У нас очень серьёзная подготовка, большой объём.

Конечно, в начале матча соперник где-то был свежее – это нормально. Играли за счёт характера. Молодцы те, кто выходил в меньшинстве.

Пластались, вытащили на характере, а потом забили важнейшие голы. Мы сегодня именно переработали соперника, это очень важно для нас.

Надо отдать должное «Северстали» – это очень сильная команда, которая создала много сложностей, нам приходилось их преодолевать. Завтра будет тоже важная игра. Готовимся серьёзно, восстанавливаемся», – цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.

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