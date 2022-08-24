Ротенберг: надо отдать должное «Северстали» — это очень сильная команда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Северсталью».
«Всех с победой дома перед нашими болельщиками. Было важно порадовать их сегодня.
Всегда стремимся побеждать. Ребята – молодцы, выполнили установку. Сыграли по системе. Завтра у нас следующая игра, готовимся к ней. Нам есть над чем работать.
Задача – оттачивать нашу систему, те вещи, над которыми работаем уже месяц. Хорошо поработали в горах, до этого был большой объём работы в Новогорске.
Хотим показать то, над чем мы работали. Сегодня местами это удалось, местами надо улучшать. Хотим максимально отточить нашу систему, чтобы мы были готовы к сезону.
У нас был огромный объём работы. Все по-разному переваривают такие нагрузки.
Многие ребята, которые пришли в этом сезоне, никогда в жизни так не тренировались. У нас очень серьёзная подготовка, большой объём.
Конечно, в начале матча соперник где-то был свежее – это нормально. Играли за счёт характера. Молодцы те, кто выходил в меньшинстве.
Пластались, вытащили на характере, а потом забили важнейшие голы. Мы сегодня именно переработали соперника, это очень важно для нас.
Надо отдать должное «Северстали» – это очень сильная команда, которая создала много сложностей, нам приходилось их преодолевать. Завтра будет тоже важная игра. Готовимся серьёзно, восстанавливаемся», – цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.
- 24 августа 2022
-
09:45
-
09:27
-
08:45
-
06:00
-
03:20
- 23 августа 2022
-
23:50
-
23:06
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:45
-
21:45
-
21:39
-
21:18
-
20:56
-
20:46
-
20:18
-
20:03
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
17:22
-
17:10
-
16:55
-
16:19
-
15:37
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:41
-
13:50