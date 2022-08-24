Чудинов: весь год тренировался, ночами занимался, знал, что буду играть в этом сезоне

Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов поделился эмоциями от подписания полноценного контракта с клубом.

«Очень рад подписать контракт, спасибо клубу и тренерам за доверие – я пропустил год, но дали возможность показать себя. Весь год тренировался, ночами занимался в зале, знал, что буду играть в этом сезоне.

В «Ак Барсе» есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал. Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели – Кубка Гагарина», – цитирует Чудинова официальный телеграм-канал клуба.



Напомним, 32-летний хоккеист пропустил прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за травмы. В августе 2021 года омский «Авангард» расторг контракт с Чудиновым, после чего защитник не подписал контракт ни с одним клубом.



В сезоне-2020/2021 КХЛ хоккеист провёл 32 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», заработав 8 (2+6) очков при полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух матчах, отдав один результативный пас. Всего в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очка при показателе полезности «+100».