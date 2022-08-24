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Капризов попал в топ лучших левых вингеров на ближайшие три сезона по версии сайта НХЛ

Капризов попал в топ лучших левых вингеров на ближайшие три сезона по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги подготовил рейтинг лучших левых крайних нападающих, которые сохранят свой статус в ближайшие три сезона.

В список попало пять хоккеистов, первым из которых выделили российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форварду 25 лет, за два последних сезона он принял участие в 136 матчах и набрал 159 (74+85) очков.

Кроме Капризова, отметили 28-летнего нападающего «Нэшвилл Предаторз» Филипа Форсберга, 25-летнего форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора, 23-летнего игрока атаки «Даллас Старз» Джейсона Робертсона, а также 24-летнего новичка «Оттавы Сенаторз» Алекса Дебринкэта.

Отметим, что Форсберга назвали «одним из самых недооценённых хоккеистов в НХЛ, но это изменится в ближайшие три сезона».

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