Минское «Динамо» переиграло «Адмирал» с минимальным преимуществом
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Несколько минут назад в Минске на «Олимпик-Арене» завершился контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало приморский «Адмирал». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).
На 9-й минуте Михаил Шалагин вывел динамовцев вперёд, забив после передач Дмитрия Дерябина и Сергея Сапего, на 23-й Дмитрий Соколов увеличил преимущество минчан в счёте с паса Сергея Сапего, а затем дважды отличился «Адмирал». На 24-й минуте забил Вадим Хлопотов с передачи Рината Валиева, на 26-й голом отметился Егор Рыков. Ему ассистировали Евгений Грачёв и Даниил Гутик.
На 50-й минуте Райан Спунер принёс динамовцам победу.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 августа 2022, среда. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шалагин (Дерябин, Сапего) – 08:45 (5x5) 2:0 Соколов (Сапего) – 22:07 (5x5) 2:1 Хлопотов (Валиев) – 23:23 (5x5) 2:2 Рыков (Грачёв, Гутик) – 25:53 (5x5) 3:2 Спунер – 49:35 (5x5)
Напомним, до конца августа команды ещё дважды сыграют друг с другом. Сначала встретятся 25 августа, затем 28-го.
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