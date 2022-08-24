Минское «Динамо» переиграло «Адмирал» с минимальным преимуществом

Несколько минут назад в Минске на «Олимпик-Арене» завершился контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало приморский «Адмирал». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).



На 9-й минуте Михаил Шалагин вывел динамовцев вперёд, забив после передач Дмитрия Дерябина и Сергея Сапего, на 23-й Дмитрий Соколов увеличил преимущество минчан в счёте с паса Сергея Сапего, а затем дважды отличился «Адмирал». На 24-й минуте забил Вадим Хлопотов с передачи Рината Валиева, на 26-й голом отметился Егор Рыков. Ему ассистировали Евгений Грачёв и Даниил Гутик.

На 50-й минуте Райан Спунер принёс динамовцам победу.

Напомним, до конца августа команды ещё дважды сыграют друг с другом. Сначала встретятся 25 августа, затем 28-го.