«Спартак» и нападающий Максим Кровяков договорились о четырёхлетнем контракте
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Хоккейный клуб «Спартак» и нападающий Максим Кровяков договорились о новом двустороннем контракте сроком на четыре года, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение истекает летом 2026 года.
Напомним, что 20-летний Кровяков пополнил систему красно-белых в конце июля, в результате обмена со СКА из Санкт-Петербурга. В 2022 году уроженец Солнечногорска стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ, набрав за сезон 94 (36+58) очка в 77 играх. В дебютном матче за «Спартак», против хабаровского «Амура» в Пересвете, Кровяков отличился голом и передачей.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Московский «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).
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