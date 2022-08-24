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Главный тренер «Автомобилиста» отреагировал на поражение от «Барыса»

Главный тренер «Автомобилиста» отреагировал на поражение от «Барыса»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отреагировал на поражение от «Барыса» (1:2).

«В этом матче, как и в предыдущем для нас с «Барысом» в межсезонье, было много силовой борьбы, драк. Были хорошие моменты – выходили «два в ноль», «три в два», «четыре в два», но немного не хватает быстроты в завершении. Соперник наказал нас за недисциплинированность, и мы пропустили в меньшинстве. Много удалений? Связываю это с летним хоккеем и большим желанием у ребят. Стараются помочь команде и слишком усердствуют с этим», — цитирует Заварухина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира Кубок губернатора, в котором встречались нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой казахстанской команды со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

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