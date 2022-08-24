Нападающий «Автомобилиста» Кормье: можем играть намного лучше. Есть над чем работать

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье отреагировал на результат матча Кубка губернатора Челябинской области с «Барысом» (1:2).



«Мы можем играть намного лучше. Слишком много было потерь, удалений, так что есть над чем работать. Хорошо, что у нас есть ещё несколько матчей до начала регулярного чемпионата. Драки в матче? Это хоккей, и драки здесь случаются. Цели на турнир? Выявить свои ошибки, уменьшить количество удалений и каждый день улучшать свою игру. Главная цель – подготовиться на сто процентов к первому матчу сезона с «Локомотивом», — цитирует Кормье пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Ранее в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира «Кубок губернатора», в котором встречались нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой казахстанской команды со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Новость по теме Главный тренер «Автомобилиста» отреагировал на поражение от «Барыса»