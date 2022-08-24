Скабелка — о победе над «Автомобилистом»: доволен тем, как ребята проявляют характер

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка отреагировал на результат матча Кубка губернатора Челябинской области с «Автомобилистом» (2:1).



«Про качество игры сейчас пока трудно говорить, но я доволен некоторыми моментами. В первую очередь тем, как ребята проявляют характер, как живёт скамейка запасных. Драки? У нас идёт формирование команды и ребята никому не дают друг друга в обиду. В начале игры Егор Петухов вступился за молодого игрока и это дало настрой на матч. Капитанство воодушевило Михайлиса? Он уже второй турнир капитан. Никита – парень с мастерством и должен забивать», — цитирует Скабелку пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Ранее в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира «Кубок губернатора», в котором встречались нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой казахстанской команды со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).