В Швеции арестовали игрока «Айлендерс» Себастьяна Ахо

Шведского хоккеиста, защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьяна Ахо арестовали за вождение в нетрезвом виде, сообщает Expressen. Игрока задержали в Швеции – он заплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.

Сообщается, что хоккеист полностью признал свою вину.

26-летний Ахо выступает за «Айлендерс» уже два сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 36 матчей и набрал 12 очков: забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. Также Ахо выступал за «Айлендерс» и в сезоне-2017/2018.



По итогам прошлого сезона «Нью-Йорк Айлендерс» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Напомним, с нового сезона за команду из Нью-Йорка будет выступать российский защитник Александр Романов.