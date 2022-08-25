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В Швеции арестовали игрока «Айлендерс» Себастьяна Ахо

В Швеции арестовали игрока «Айлендерс» Себастьяна Ахо
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Шведского хоккеиста, защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьяна Ахо арестовали за вождение в нетрезвом виде, сообщает Expressen. Игрока задержали в Швеции – он заплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.
Сообщается, что хоккеист полностью признал свою вину.

26-летний Ахо выступает за «Айлендерс» уже два сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 36 матчей и набрал 12 очков: забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. Также Ахо выступал за «Айлендерс» и в сезоне-2017/2018.

По итогам прошлого сезона «Нью-Йорк Айлендерс» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Напомним, с нового сезона за команду из Нью-Йорка будет выступать российский защитник Александр Романов.

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