Хоккеист Сулейманов заявил, что отправил деньги за военный билет, но его так и не получил

Хоккеист «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, который обвиняется в подкупе сотрудника военкомата, чтобы получить военный билет, заявил, что отправил деньги, но билет так и не получил. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Отмечается, что это сказано в показаниях обвиняемого, которые зачитал прокурор в Ленинском районном суде в Уфе.
Ранее сообщалось, что некоторые спортсмены обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника задержали в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на хоккеистов, давших взятку, а также на начальника отделения призыва Константина Воропаева.
Помимо Сулейманова, в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от армии подозревали хоккеистов Михаила Воробьёва и Владислава Лукина. Была информация, что позднее Воробьёв заявил о готовности отслужить в армии.
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