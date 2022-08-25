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Бадюков: ждём защитника Брэндона Гормли, наверное, в начале сентября прилетит

Бадюков: ждём защитника Брэндона Гормли, наверное, в начале сентября прилетит
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков рассказал, стоит ли ожидать пополнения состава в клубе.

«Ждём защитника Брэндона Гормли, наверное, в начале сентября прилетит, он на низком старте, занимается документами. Тот же Морроу, если бы приехал раньше, был бы в другой форме. Но за счёт игр это быстро нагоняется.

До 27 декабря можно ратировать состав, искать слабые места. Кончено, на рынке есть определённые сложности. Как только появляются варианты, мы их сразу прорабатываем. Предугадать заранее ничего нельзя. Если увидим, что где-то проседаем, будем усиливаться», – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Морроу долго не мог присоединиться к команде из-за потери паспорта.

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