Бадюков — о новом календаре: будет интересное, даже сумасшедшее начало чемпионата

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков поделился мнением о комплектации состава в текущее межсезонье.
«У нас пришли 12 новичков, один вратарь, пять защитников и шесть нападающих. С некоторыми игроками пришлось расстаться ещё по ходу предсезонки. К нам ещё присоединится защитник – опытный Гормли. Селекционная работа не завершается, ждём начала сезона, когда команда будет в полном составе. 68 матчей в чемпионате – это большая дистанция. Для нас важно иметь резерв, глубину состава.
Все в разной степени физической готовности, все просматривают глубину состава. Понимаешь, на что способен каждый игрок. Будет интересное, даже сумасшедшее начало чемпионата. Сентябрь и октябрь – бегущий хоккей, потом уже всё устаканится. Отсутствие пауз тоже скажется. Будет только Кубок Первого канала в Москве. Травмы неизбежны, поэтому нужна будет глубина состава. Пригодятся и молодые, и опытные хоккеисты», – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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