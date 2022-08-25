Назаров: пригласить Морроу в команду — наше общее решение

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о новичке команды Джо Морроу, который долгое время не мог присоединиться к команде из-за утери паспорта.
«Пригласить его в команду – наше общее решение. Великолепный игрок, провёл более 200 матчей в НХЛ и североамериканских лигах. Нам всё понравилось, плюс удовлетворила цена-качество. Всё совпало, приняли решение как по нему, так и по второму защитнику Гормли», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс», забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.
В течение карьеры защитник выступал в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».
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