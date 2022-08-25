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Быков: из-за отсутствия российских хоккеистов Кубок мира потеряет в зрелищности и качестве

Быков: из-за отсутствия российских хоккеистов Кубок мира потеряет в зрелищности и качестве
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном недопуске сборной России до Кубка мира.

«Сейчас трудно что-либо предполагать в силу обстоятельств. Всё зависит от того, какое давление будут испытывать организаторы турнира. Даже несмотря на то, что это коммерческие турниры, весь этот бизнес находится под политическим давлением. Возьмите Олимпиаду, чемпионат мира — все без исключения политически зависимы.

Вся эта вакханалия будет продолжаться, пока на уровне политиков, особенно американских политиков, не ослабнет давление на руководство спортивных организаций.

В отсутствие российских хоккеистов турнир потеряет в зрелищности и качестве. Российский спорт находится среди ведущих стран мира. Эволюция спорта происходит, когда лучшие встречаются с лучшими. А здесь получается, что спорт является заложником политической ситуации», – цитирует Быкова Legalbet.

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