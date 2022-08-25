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Михаил Фисенко подпишет однолетний контракт с «Металлургом»

Михаил Фисенко подпишет однолетний контракт с «Металлургом»
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Нападающий Михаил Фисенко подпишет однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом».

«Да, у нас есть договорённость с «Металлургом» о подписании однолетнего соглашения», — сказал агент Фисенко Шуми Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Как стало известно «Чемпионату», Фисенко расторг контракт с московским «Динамо», за которое выступал с 2021 года, по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28 матчей, набрав семь (3+4) очков. В плей-офф Фисенко сыграл в 11 встречах, заработав три (1+2) балла.

В общей сложности форвард провёл в КХЛ 497 матчей, забросив 51 шайбу и отдав 71 голевую передачу. Ранее Фисенко также играл за «Металлург» (Новокузнецк), «Амур», «Сибирь», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс».

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