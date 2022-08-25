Главный тренер «Спартака» ответил, повлиял ли уход Никишина в СКА на игру красно-белых

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал уход защитника Александра Никишина в санкт-петербургский СКА.
«Не скажу, что сильно ощутили его уход. У нас много молодых защитников, которых мы просматриваем, кто может показать себя в лучшей форме. Те же Никита Седов, Тимур Хайруллин и Артём Сериков. В контрольных матчах мы и увидим, на что они способны.
Если же говорить о Никишине, то незаменимых не бывает. Александру удачи и успехов в карьере. Нам же нужно двигаться дальше, растить таких же Никишиных», – приводит слова Миронова «РИА Новости Спорт».
Напомним, 20-летний игрок перешёл в СКА в конце июля в обмен на нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова и защитника Никиту Седова, а также права на Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Также московский клуб получил денежную компенсацию.
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