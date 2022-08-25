Александра Трусова выступит на предсезонной презентации СКА

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова выступит на презентации санкт-петербургского СКА.
«Ждёте презентацию команды? Есть прекрасный повод ждать ещё сильнее, ведь к нам приедет топ-гостья. В это воскресенье в «Хоккейном городе» выступит уникальная Александра Трусова – первая в истории фигуристка, которая исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде! Каждый её прокат – это мини-революция в фигурном катании!
Напоминаем, что презентация команды СКА сезона-2022/2023 стартует 28 августа в 10:40 в «Хоккейном городе». Владельцев абонементов «Всё включено» мы приглашаем увидеть презентацию и выступление Александры вживую! Ждём вас в «Хоккейном городе»! Кстати, ещё можно успеть купить абонемент и стать нашим гостем!» – говорится в сообщении клуба в соцсетях.
- 25 августа 2022
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