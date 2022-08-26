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«Это безобразие». Фетисов раскритиковал НХЛ за запрет вывоза Кубка Стэнли в Россию

«Это безобразие». Фетисов раскритиковал НХЛ за запрет вывоза Кубка Стэнли в Россию
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов недоволен решением руководства НХЛ запретить вывоз форварду «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину Кубка Стэнли в Россию.

«Это безобразие. Может, руководство ещё одумается, хотя времени уже не осталось. Лично мне неприятна эта ситуация, но это тенденция, которая происходит в Европе на данный момент. Наши хоккеисты играют в НХЛ и являются одними из лучших, поэтому я считаю странной позицией лишать их возможности привозить кубок на родину.

Я первый, кто привёз Кубок Стэнли в Россию, и даже тогда мне не давали на это согласия. Тогда они говорили, что мы не та страна, в которую нужно привозить кубок. В итоге тогда я добился разрешения. И очень неприятно, что сейчас эти случаи повторяются. У обладателя Кубка Стэнли есть право провести с ним время в кругу друзей, семьи. Почему игрокам из других стран можно воспользоваться этим правом, а русским нет?» — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

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