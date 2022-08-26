В январе 2023 года в Москве стартует Медийная хоккейная лига. Матчи пройдут в формате 3х3

Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве, сообщил основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов.



Отмечается, что матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «три на три».



«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики». Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом «3 на 3», естественно, так как мы говорим о блогерской истории. Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – цитирует Осипова на панели TANECO форума в Казани Sports.ru.



Отметим, что ранее состоялся первый сезон Медийной футбольной лиги. В финальном матче в июле победу одержала команда 2DROTS, также недавно обыгравшая в 1/256 финала Кубка России «Чертаново» (3:0).