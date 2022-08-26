Юртайкин забросил красивую шайбу в ворота «Амура», развернувшись на 360 градусов
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В эти минуты на Кубке мэра Москвы проходит встреча между ЦСКА и хабаровским «Амуром». В конце первого периода армейцы ведут со счётом 3:0.
На девятой минуте игры красивую шайбу забросил нападающий Данил Юртайкин. Он совершил разворот на 360 градусов, обыграв защитника и попав в сетку ворот Евгения Аликина. Видео с голом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Вторую шайбу во встрече на 18-й минуте забросил Михаил Григоренко, третье взятие ворот случилось через минуту. Автором гола стал Павел Карнаухов.
Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Амур» первую встречу проведёт 2 сентября в Москве со «Спартаком».
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