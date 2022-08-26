«Сочи» проведёт презентацию команды в планетарии Олимпийского парка

Хоккейный клуб «Сочи» сообщил о проведении презентации команды в планетарии Олимпийского парка.



«Хочешь попасть на крутую презентацию ХК «Сочи»? Купи абонемент на матчи нового сезона! Друзья, 30 августа наш клуб проведёт уникальную презентацию команды. Такого в КХЛ ещё никто не делал – презентация пройдёт в планетарии Олимпийского парка! Это будет завораживающий микс музыки, света, звёздных миров и хоккея.



Каждый болельщик, купивший абонемент на матчи нового сезона, автоматически получит приглашение на презентацию ХК «Сочи». Осталось всего несколько дней. Купи абонемент и попади в нашу Вселенную!» — говорится в заявлении клуба.



Первый матч нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет 2 сентября дома с «Сибирью».