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ЦСКА уверенно переиграл «Амур» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА уверенно переиграл «Амур» на Кубке мэра Москвы
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ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

На девятой минуте счёт открыл Данил Юртайкин, которому ассистировали Михаил Григоренко и Даррен Диц. Затем Григоренко отличился сам с передачи Ярослава Дыбленко. А на 20-й минуте Павел Карнаухов забросил шайбу после ассистов от Андрея Светлакова и Максима Соркина. Эндрю Кэлоф на 28-й минуте помог «Амуру» сократить отставание с передач Ивана Николишина и Игоря Руденкова. А Владислав Каменев поставил финальную точку, в качестве ассистента выступил Владислав Провольнев.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. ЦСКА сыграет в первом матче с магнитогорским «Металлургом».

Кубок мэра Москвы. Группа А
26 августа 2022, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Юртайкин (Григоренко, Диц) – 08:27 (5x5)   2:0 Григоренко (Дыбленко) – 18:57 (5x5)   3:0 Карнаухов (Светлаков, Соркин) – 19:29 (5x5)   3:1 Кэлоф (Николишин, Руденков) – 27:13 (5x4)   4:1 Каменев (Провольнев) – 50:36 (5x5)
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