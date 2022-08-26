ЦСКА уверенно переиграл «Амур» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).



На девятой минуте счёт открыл Данил Юртайкин, которому ассистировали Михаил Григоренко и Даррен Диц. Затем Григоренко отличился сам с передачи Ярослава Дыбленко. А на 20-й минуте Павел Карнаухов забросил шайбу после ассистов от Андрея Светлакова и Максима Соркина. Эндрю Кэлоф на 28-й минуте помог «Амуру» сократить отставание с передач Ивана Николишина и Игоря Руденкова. А Владислав Каменев поставил финальную точку, в качестве ассистента выступил Владислав Провольнев.



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. ЦСКА сыграет в первом матче с магнитогорским «Металлургом».