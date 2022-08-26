Крикунов: в Санкт-Петербурге явно рассчитывают на Сапунова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал переход защитника Владислава Сапунова из московского «Динамо» в СКА.
«Переход Сапунова в СКА – выгодное решение для всех сторон. В молодёжке «Динамо» он был одним из самых опытных игроков, стабильно выходил в первой паре – однако в первой команде шансов ему не давали. В Петербурге уже давно и успешно работает система СКА: молодые игроки регулярно получают игровую практику во взрослых командах, в том числе и в КХЛ. Из защитников сразу можно вспомнить Кирилла Кирсанова, Григория Грязнова, Георгия Солянникова, которые попали в основную команду из «СКА-Невы» и «СКА-1946».
Владислав Сапунов – один из сильнейших защитников страны по своему возрасту, высокий, мобильный, надёжный, ещё и праворукий. Он здорово проявил себя в юниорской сборной: был лидером на победных Кубке Глинки/Гретцки, Кубке Вызова и зимней юношеской Олимпиаде, а также на серебряном юниорском чемпионате мира. В Петербурге явно на него рассчитывают: в СКА умеют работать с молодыми игроками, так что в скором времени можно ожидать дебюта Владислава во взрослом хоккее», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 26 августа 2022
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