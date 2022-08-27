Каменев дрался с Слепцом, чирлидерши выступали на ступеньках. Фото 2-го дня Кубка Мэра

26 августа в Мытищах на арене «Арена-Мытищи» «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).

В этот же день ЦСКА и «Амур» встречались между собой в Москве на стадионе «Мегаспорт». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).



На девятой минуте счёт открыл Данил Юртайкин, которому ассистировали Михаил Григоренко и Даррен Диц. Затем Григоренко отличился сам с передачи Ярослава Дыбленко. А на 20-й минуте Павел Карнаухов забросил шайбу после ассистов от Андрея Светлакова и Максима Соркина. Эндрю Кэлоф на 28-й минуте помог «Амуру» сократить отставание с передач Ивана Николишина и Игоря Руденкова. А Владислав Каменев поставил финальную точку, в качестве ассистента выступил Владислав Провольнев.

Лучшие кадры со второго дня Кубка Мэра по хоккею — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.