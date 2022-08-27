Светлов: главный сюрприз — поражения не «Авангарда» или «Металлурга», а «Локомотива»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о товарищеских турнирах с участием клубов Континентальной хоккейной лиги.



«Поражения «Магнитки» не удивляют. После чемпионства на Востоке «Металлург» имеет возможность включить позднее зажигание. Костяк состава сохранен, значит, главные матчи у «Магнитки» будут зимой и весной. А вот «Барыс» и «Автомобилист» засидеться на старте не имеют права.



Два поражения Омска для меня не сюрприз. «Авангард» в начале августа выиграл турнир в Сочи, был виден потенциал, поэтому сейчас у «ястребов» есть право на ошибку. В эти дни для «Авангарда» самое главное — подойти в правильной форме к 12-матчевому гостевому старту. В такой ситуации в августе можно получить дополнительную нагрузку — чтобы в сентябре грамотно из нее выйти.



Для меня такой летний лагерь «Локомотива» — наверное, главный сюрприз всей предсезонки. При очень неплохом составе команда пока играет в излишне осторожный, суховатый хоккей. Возможно, дело в каких-то специфических нагрузках — и тогда ярославским болельщикам нет смысла волноваться. Но, возможно, есть и какие-то субъективные проблемы», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.