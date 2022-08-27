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«Сибирь» переиграла «Северсталь» на турнире имени Пучкова

«Сибирь» переиграла «Северсталь» на турнире имени Пучкова
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«Северсталь» и «Сибирь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой команды из Новосибирска со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

В первом периоде хоккеисты «Сибири» смогли забросить дважды. Сначала чужие ворота в большинстве поразил Никита Сетдиков, а затем Никита Коротков удвоил преимущество команды. «Северсталь» в большинстве сняла вратаря и Николай Демидов отыграл одну шайбу. Сергей Дубакин вновь восстановил равновесие в счёте. «Северсталь» отыграла ещё одну шайбу, но на большее её не хватило.

Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче магнитогорский «Металлург» сыграет с ЦСКА.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2022, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сетдиков – 05:26 (5x4)   0:2 Коротков – 08:34 (5x5)   1:2 Демидов – 55:04 (6x4)   1:3 Дубакин – 56:34 (5x5)   2:3 Колмыков – 59:40 (6x5)
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