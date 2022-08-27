«Сибирь» переиграла «Северсталь» на турнире имени Пучкова

«Северсталь» и «Сибирь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой команды из Новосибирска со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).



В первом периоде хоккеисты «Сибири» смогли забросить дважды. Сначала чужие ворота в большинстве поразил Никита Сетдиков, а затем Никита Коротков удвоил преимущество команды. «Северсталь» в большинстве сняла вратаря и Николай Демидов отыграл одну шайбу. Сергей Дубакин вновь восстановил равновесие в счёте. «Северсталь» отыграла ещё одну шайбу, но на большее её не хватило.



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче магнитогорский «Металлург» сыграет с ЦСКА.