Воробьёв подвёл итоги предсезонного турнира для магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги предсезонного Кубка губернатора Челябинской области.
«То, что мы забросили пять шайб, довольно неплохо. В последних играх мы мало забивали. Главное в матче, который проходит за несколько дней до начала чемпионата, – не травмироваться. Итоги турнира? Молодые ребята сыграли, это важно для них. Никиту Зимина мы вообще не планировали, он понравился нам в «Стальных Лисах». У парня огромное желание. Юров? Хорошо сыграл. Мы с ним часто общаемся, и он должен ставить перед собой высокую планку. Если честно, я жду от него большего – чтобы он брал игру на себя. Что он в принципе сегодня и сделал. Прогресс в физике у него есть, но ещё надо набрать кондиций. Он работает с тренером по фитнесу. Голдобин? Небольшое повреждение, ничего серьёзного. Неколенко? Перелома ноги нет. Думаю, он будет играть 1 сентября. Лайпсик? Надеюсь, будет готов к первой игре», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
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