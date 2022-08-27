Магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области
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Магнитогорский «Металлург» и «Барыс» встречались между собой на Кубке губернатора Челябинской области. Игра прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Она завершилась победой «Магнитки» со счётом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).
На 22-й минуте «Металлург» открыл счёт, отличился Денис Зернов. Но Энтони Луис реализовал большинство и восстановил равновесие. Затем Максим Карпов вновь вывел «Магнитку» вперёд. Аркадий Шестаков меньше чем через минуту помог «Барысу» сравнять счёт. И всё-таки магнитогорский «Металлург» дожал соперника. Сначала забросил Джош Карри, затем Данила Юров оформил дубль.
Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче магнитогорский «Металлург» сыграет с ЦСКА.
Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
27 августа 2022, суббота. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Зернов (Карпов, Голдобин) – 21:23 (5x5) 1:1 Луис (Гусейнов) – 26:40 (5x4) 2:1 Карпов (Зернов, Голдобин) – 27:52 (5x5) 2:2 Шестаков (Петухов, Сергиенко) – 28:32 (5x5) 3:2 Карри (Гребёнкин) – 38:31 (5x5) 4:2 Юров (Акользин, Ерёменко) – 43:28 (5x5) 5:2 Юров – 59:56 (en)
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