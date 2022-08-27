Магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области

Магнитогорский «Металлург» и «Барыс» встречались между собой на Кубке губернатора Челябинской области. Игра прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Она завершилась победой «Магнитки» со счётом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).



На 22-й минуте «Металлург» открыл счёт, отличился Денис Зернов. Но Энтони Луис реализовал большинство и восстановил равновесие. Затем Максим Карпов вновь вывел «Магнитку» вперёд. Аркадий Шестаков меньше чем через минуту помог «Барысу» сравнять счёт. И всё-таки магнитогорский «Металлург» дожал соперника. Сначала забросил Джош Карри, затем Данила Юров оформил дубль.



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче магнитогорский «Металлург» сыграет с ЦСКА.