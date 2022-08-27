Скабелка: определились с хоккеистами, которые начнут чемпионат
Поделиться
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о поражении от магнитогорского «Металлурга» (2:5).
«Мы не собирались играть таким составом, отчасти это вынужденный шаг. Михайлис и Вей почувствовали недомогание, и мы решили не рисковать ими. Дали возможность проявить себя другим ребятам. Что-то получилось, что-то – не очень. Есть хорошие молодые игроки – Гусейнов, Кайыржан, но пока им не хватает силёнок на весь матч. Итоги турнира? Мы получили то, что хотели – игровую практику – и определились с теми хоккеистами, которые начнут чемпионат», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. «Барыс» проведёт первую встречу 3 сентября с минским «Динамо».
Комментарии
- 27 августа 2022
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:02
-
14:46
-
14:44
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:55
-
11:58
-
11:37
-
11:22
-
10:48
-
10:00
-
09:40
-
09:36
-
08:53
-
08:41
-
08:23
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:44
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
21:36
Партнерский контент