Скабелка: определились с хоккеистами, которые начнут чемпионат

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о поражении от магнитогорского «Металлурга» (2:5).

«Мы не собирались играть таким составом, отчасти это вынужденный шаг. Михайлис и Вей почувствовали недомогание, и мы решили не рисковать ими. Дали возможность проявить себя другим ребятам. Что-то получилось, что-то – не очень. Есть хорошие молодые игроки – Гусейнов, Кайыржан, но пока им не хватает силёнок на весь матч. Итоги турнира? Мы получили то, что хотели – игровую практику – и определились с теми хоккеистами, которые начнут чемпионат», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. «Барыс» проведёт первую встречу 3 сентября с минским «Динамо».