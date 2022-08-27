Латвийская федерация хоккея подаст апелляцию на решение разрешить Калниньшу играть в КХЛ

Латвийская федерация хоккея подаст апелляцию на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) разрешить латвийскому вратарю Янису Калниньшу перейти в хабаровский «Амур». Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии.



Отметим, что хабаровчане не с первого раза получили разрешение на переход. Тем не менее 27 августа стало известно, что переход всё-таки одобрен.

Ранее в КХЛ 30-летний вратарь выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит». Всего он отыграл в лиге 199 матчей, одержал 95 побед при коэффициенте надёжности 2,29 и 92% отражённых бросков.



Сезон-2021/2022 Янис начинал в шведском «Векшё Лейкерс», а позднее перешёл в финскую «Таппару». В составе «Таппары» голкипер стал чемпионом Финляндии. Калниньш – участник четырёх чемпионатов мира и Олимпийских игр – 2022.