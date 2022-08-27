«Амур» всухую обыграл московское «Динамо», забросив четыре шайбы

Только что в Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» завершился матч группы A на Кубке мэра Москвы, в котором играли московское «Динамо» и хабаровский «Амур». Встреча закончилась крупной победой хабаровчан со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).



На 29-й минуте Владислав Барулин открыл счёт в матче после паса Сергея Лапина, на 43-й Александр Протапович увеличил преимущество хабаровчан. На 54-й минуте Владислав Барулин оформил дубль, ему ассистировал Виктор Балдаев. На 59-й отличился Михал Йордан, забивший с передачи Эндрю Кэлофа.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. Динамовцы стартовый матч проведут с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Амур» днём ранее в гостях встретится со «Спартаком».