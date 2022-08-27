«Амур» всухую обыграл московское «Динамо», забросив четыре шайбы
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Только что в Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» завершился матч группы A на Кубке мэра Москвы, в котором играли московское «Динамо» и хабаровский «Амур». Встреча закончилась крупной победой хабаровчан со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).
На 29-й минуте Владислав Барулин открыл счёт в матче после паса Сергея Лапина, на 43-й Александр Протапович увеличил преимущество хабаровчан. На 54-й минуте Владислав Барулин оформил дубль, ему ассистировал Виктор Балдаев. На 59-й отличился Михал Йордан, забивший с передачи Эндрю Кэлофа.
Кубок мэра Москвы. Группа А
27 августа 2022, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Барулин (Лапин) – 28:42 (5x5) 0:2 Протапович – 42:35 (5x5) 0:3 Барулин (Балдаев) – 53:02 (5x5) 0:4 Йордан (Кэлоф) – 58:03 (5x3)
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. Динамовцы стартовый матч проведут с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Амур» днём ранее в гостях встретится со «Спартаком».
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