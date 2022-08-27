На новой «G-Drive Арене» в Омске подняли медиакуб

На новом стадионе «Авангарда» «G-Drive Арена», который строится в Омске, подняли медиакуб. Электронное кольцо будет поднято позднее, об этом сообщает официальный телеграм-канал арены, опубликовавший фото.

Напомним, домашние матчи в сезоне-2022/2023 «Авангард» будет проводить именно на этой арене. Однако первые 12 встреч команда проведёт в гостях.

Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.



Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.