Кадри стал первым игроком, который привёз Кубок Стэнли в мечеть

Нападающий Назем Кадри, ставший обладателем Кубка Стэнли – 2022 в составе «Колорадо Эвеланш», привёз главный трофей НХЛ в мечеть. Об этом сообщает журналист Амрит Гилл в «Твиттере». Таким образом, Кубок Стэнли впервые побывал в мечети.



В межсезонье Кадри подписал контракт с «Калгари Флэймз».



Прошедший сезон стал лучшим в карьере Кадри. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.



В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте НХЛ – 2009, и «Колорадо».