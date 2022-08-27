Кадри стал первым игроком, который привёз Кубок Стэнли в мечеть

Нападающий Назем Кадри, ставший обладателем Кубка Стэнли – 2022 в составе «Колорадо Эвеланш», привёз главный трофей НХЛ в мечеть. Об этом сообщает журналист Амрит Гилл в «Твиттере». Таким образом, Кубок Стэнли впервые побывал в мечети.
В межсезонье Кадри подписал контракт с «Калгари Флэймз».
Прошедший сезон стал лучшим в карьере Кадри. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте НХЛ – 2009, и «Колорадо».
- 27 августа 2022
-
23:38
-
23:07
-
22:51
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
21:01
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:53
-
19:45
-
19:29
-
18:44
-
18:34
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
16:49
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:02
-
14:46
-
14:44
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:55
-
11:58
-
11:37
-
11:22
-
10:48