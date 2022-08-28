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Махановский устроил драку с Никоновым, фанаты просили клюшку. Фото разгрома «Динамо»

Махановский устроил драку с Никоновым, фанаты просили клюшку. Фото разгрома «Динамо»
Болельщики ХК «Амур
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27 августа в Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч группы A на Кубке мэра Москвы, в котором играли московское «Динамо» и хабаровский «Амур». Встреча закончилась крупной победой хабаровчан со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

На 29-й минуте Владислав Барулин открыл счёт в матче после паса Сергея Лапина, на 43-й Александр Протапович увеличил преимущество хабаровчан. На 54-й минуте Владислав Барулин оформил дубль, ему ассистировал Виктор Балдаев. На 59-й отличился Михал Йордан, забивший с передачи Эндрю Кэлофа.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. Динамовцы стартовый матч проведут с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Амур» днём ранее в гостях встретится со «Спартаком».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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