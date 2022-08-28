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Московское «Динамо» переиграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» переиграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы
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Московское «Динамо» и «Витязь» встречались между собой в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Она завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

На 9-й минуте московское «Динамо» открыло счёт, в большинстве отличился Андрей Миронов. Результативную передачу на него оформил Дмитрий Рашевский. На 46-й минуте Роман Абросимов с ассиста Владислава Кары сравнял счёт. А на 50-й минуте в большинстве финальную точку поставил Эрик О'Делл. В качестве ассистентов выступили Джордан Уил и Андрей Прибыльский. «Динамо» заняло пятое место на турнире.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Кубок мэра Москвы. За 5-е место
28 августа 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 О'Делл (Миронов, Рашевский) – 08:06 (5x4)   1:1 Абросимов (Кара) – 45:37 (5x5)   2:1 О'Делл (Уил, Прибыльский) – 49:32 (5x4)
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