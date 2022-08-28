Московское «Динамо» переиграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» и «Витязь» встречались между собой в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Она завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1.



На 9-й минуте московское «Динамо» открыло счёт, в большинстве отличился Андрей Миронов. Результативную передачу на него оформил Дмитрий Рашевский. На 46-й минуте Роман Абросимов с ассиста Владислава Кары сравнял счёт. А на 50-й минуте в большинстве финальную точку поставил Эрик О'Делл. В качестве ассистентов выступили Джордан Уил и Андрей Прибыльский. «Динамо» заняло пятое место на турнире.



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».