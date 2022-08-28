Роман Ротенберг: в СКА 25 капитанов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, по какой причине нападающий Дмитрий Яшкин был выбран капитаном.



«Яшкин был назначен капитаном из-за личных качеств. Он ведёт команду за собой. На тренировках, особенно при игре на пятаке, в борьбе, забивании голов Яшкин продемонстрировал свои лучшие качества, ведя команду за собой. У нас 25 капитанов, все ребята готовы друг друга поддержать. Много молодых ребят, нужен человек, который всех объединит. Дмитрий всех объединяет – он знает языки, знает ребят, у него хорошее отношение партнёрам. Он своим примером показывает, как нужно правильно тренироваться, как правильно вести образ жизни. Это важно для командного духа» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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