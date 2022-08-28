Р. Ротенберг — о Гранте: наверное, у «Салавата» были какие-то свои переговоры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о переходе канадского защитника Алекса Гранта.
«В «Салавате» сказали, что Грант выбрал СКА из-за близости к границам? Мы смотрим по спортивному принципу и позицию Алекса. Он изучает русский язык, любит город Санкт-Петербург. Я не читал интервью гендиректора «Салавата Юлаева», наверное, у них были какие-то свои переговоры. Мне об этом ничего не известно. Мы никого не разделяем по национальному признаку, у нас все – одно целое. Грант – прекрасный игрок, хорошо влился в коллектив, очень позитивный. Ребята благодаря ему изучают английский, общаются. Он изучает русский, уже хорошо знает многие слова. Это сильный защитник, довольны, что он у нас в команде. Мы смотрим только по спортивному принципу, о другом не думаем» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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