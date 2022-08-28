Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался за проведение перекрёстного плей-офф КХЛ со второго раунда.



«Мы хотим, чтобы хоккей развивался. Видим, что со второго раунда перекрёстный плей-офф дал бы импульс всем, чтобы было больше болельщиков. Мы постоянно работаем над привлечением новой аудитории, чтобы было больше молодёжи. Хотим, чтобы хоккей был конкурентоспособным продуктом по сравнению с другими видами спорта. Нам важно, чтобы хоккей развивался. Мы считаем, что перекрёстный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс всем и всему развитию российского хоккея. Готовы принять любой вариант, но считаем, что нужно постоянно развиваться, искать, как привлечь новую аудиторию» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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