Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался за проведение перекрёстного плей-офф КХЛ со второго раунда.
«Мы хотим, чтобы хоккей развивался. Видим, что со второго раунда перекрёстный плей-офф дал бы импульс всем, чтобы было больше болельщиков. Мы постоянно работаем над привлечением новой аудитории, чтобы было больше молодёжи. Хотим, чтобы хоккей был конкурентоспособным продуктом по сравнению с другими видами спорта. Нам важно, чтобы хоккей развивался. Мы считаем, что перекрёстный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс всем и всему развитию российского хоккея. Готовы принять любой вариант, но считаем, что нужно постоянно развиваться, искать, как привлечь новую аудиторию» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 августа 2022
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
14:04
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:21
-
13:14
-
12:34
-
12:24
-
11:57
-
11:28
-
10:53
-
10:24
-
09:53
-
09:40
-
09:28
-
08:48
-
08:23
- 27 августа 2022
-
23:38
-
23:07
-
22:51
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
21:01
-
20:52