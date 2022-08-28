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Роман Ротенберг: СКА устраивает вариант с тремя легионерами, для нас достаточно

Роман Ротенберг: СКА устраивает вариант с тремя легионерами, для нас достаточно
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«В нашей ситуации нас устраивает вариант с тремя легионерами. У нас много молодых, даже вчера мы видели, как Хуснутдинов 2002 года наравне играл с Корбаном Найтом, другими лидерами соперника, выигрывает вбрасывания. Прогресс очень серьёзный.

На сегодняшний день у нас нет необходимости в легионерах. Ситуация может поменяться, мы будем работать так, как нам сверху придёт регламент. Нас устраивает любой вариант, но мы хотим, чтобы наши ребята развивались, поэтому трое для нас достаточно.

Вариант с подписанием Никиты Гусева? Общаемся, думаем. Такие игроки нужны, он многое для нас сделал. Он принёс нам золото Олимпиады в Корее. Общаемся, разговариваем, время покажет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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