Роман Ротенберг: СКА устраивает вариант с тремя легионерами, для нас достаточно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«В нашей ситуации нас устраивает вариант с тремя легионерами. У нас много молодых, даже вчера мы видели, как Хуснутдинов 2002 года наравне играл с Корбаном Найтом, другими лидерами соперника, выигрывает вбрасывания. Прогресс очень серьёзный.



На сегодняшний день у нас нет необходимости в легионерах. Ситуация может поменяться, мы будем работать так, как нам сверху придёт регламент. Нас устраивает любой вариант, но мы хотим, чтобы наши ребята развивались, поэтому трое для нас достаточно.



Вариант с подписанием Никиты Гусева? Общаемся, думаем. Такие игроки нужны, он многое для нас сделал. Он принёс нам золото Олимпиады в Корее. Общаемся, разговариваем, время покажет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.