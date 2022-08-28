«Спартак» обыграл «Амур» и занял третье место на Кубке мэра Москвы

Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» на Кубке мэра Москвы со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) во встрече за третье место. Игра состоялась на стадионе «Мегаспорт».



В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Хохлачёв и Фил Вароне.



Ранее на турнире в матче за пятое место московское «Динамо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» — 2:1. В финальной игре, которая состоится сегодня, 28 августа, встретятся ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание — в 18:00 по московскому времени.



Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Игре состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск.