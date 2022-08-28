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«Спартак» обыграл «Амур» и занял третье место на Кубке мэра Москвы

«Спартак» обыграл «Амур» и занял третье место на Кубке мэра Москвы
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Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» на Кубке мэра Москвы со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) во встрече за третье место. Игра состоялась на стадионе «Мегаспорт».

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Хохлачёв и Фил Вароне.

Ранее на турнире в матче за пятое место московское «Динамо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» — 2:1. В финальной игре, которая состоится сегодня, 28 августа, встретятся ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Игре состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск.

Кубок мэра Москвы. За 3-е место
28 августа 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Хохлачёв (Кугрышев) – 15:16 (5x5)   0:2 Вароне (Старченко, Кин) – 31:16 (5x4)
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